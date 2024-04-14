Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Bir günde zamanımızın büyük kısmını telefon ve tablet başında geçiriyoruz. Bahar ile birlikte yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Dijital temizlik ile hem istenmeyen uygulamalardan kurtulabilir hem de güvenliğinizi artırabilirsiniz. İşte siber güvenlik şirketi Eset'ten akıllı cihazlarında dijital temizlik yapmak isteyenler için öneriler:

Akıllı cihazlarımızdan giriş yaptığımız bazı uygulamalar bizden düzenli olarak şifre ve parola düzenlemesi isterken bazılarını hiç değiştirmiyoruz. Özellikle sık kullandığınız uygulamalarda aynı şifre ve parolaları kullanıyorsanız bunları ayrıştırmanın ve değiştirmenin tam zamanı.

Günlük yaşantımızın önemli bir bölümü artık sosyal medya uygulamalarında geçiyor. Sosyal medya hesaplarınızın gizlilik ayarlarını ayrıntılı bir şekilde ele alın. Hesaplarınızı kimlerin görüntüleyebileceğini ve bilgilerinizin ne kadarının görülebileceğini sınırlandırın.

Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalara göz atın. Bu uygulamaları en son ne zaman kullandığınızı, ihtiyacınız olup olmadığını sorgulayın. İhtiyacınız olmayan bütün uygulamaları kaldırın ve ara sıra kullandığınız uygulamaları da devre dışı bırakmayı düşünün.

Cihazınızda yüklü olan uygulamaları makul bir sayıya indirip başlangıçta çalışmalarını engelledikten sonra bu uygulamaların en güncel versiyonlarını kullanıp kullanmadığınıza bir göz atın. Güncel olmayan uygulamalar, siber suçluların suistimal edebileceği bazı güvenlik açıkları barındırabilir.

Microsoft Outlook gibi bir e-Posta programı kullanıyorsanız, ya tüm e-Postalar ya da bu e-Postaların ekleri cihazınızda depolanır. Bazı ücretsiz e-Posta hizmet sağlayıcıları ise sınırlı oranda çevrim içi depolama alanı sunar. E-Posta gelen kutunuzda bahar temizliği yapmak için, e-Postalarınızı en eskiden en yeniye doğru sıralayıp silmeye karar vermek için en uygun zaman diliminde olabilirsiniz.

İnternetten indirdiğiniz tüm dosyaları bir veya birden çok klasörde mi saklıyorsunuz? İhtiyacınız yoksa bu dosyaları silip geri dönüşüm kutunuzu da boşaltın. Böylece neredeyse pek bir çaba sarf etmeden hard diskte büyük bir alan açabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayarınızda, telefonunuzda veya tabletinizde yüzlerce resim ve video bulunuyordur. Fotoğrafları ve düşük kaliteli ekran görüntülerini silmeyi ya da bunları alternatif olarak bir harici hard diske, ağ bağlantılı depolama cihazına (NAS), bulut depolama alanına veya bazı durumlarda bir USB'ye taşımayı düşünün.