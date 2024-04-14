Dört terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 07:33, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 07:34
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Öte yandan hakkında terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Serhat G., Fransa'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.