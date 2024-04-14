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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 09:09, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:11
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yarın saat 07.00'ye kadar kurumca işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu kavşağı arasındaki muhtelif kesimlerde altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle çalışma yapılacağından, Aydın-Denizli istikametinde emniyet ve sağ şeritler trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Karaman-Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93. kilometrelerinde yapım, Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi-Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleşiyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16. ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-45. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları dolayısıyla anılan kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları sebebiyle Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

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