30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatili fırsat bilerek memleketine veya turistlik beldelere giden milyonlarca kişinin dönüş yolculuğu başladı. Özellikle İstanbul istikametlerinde trafik durdu; kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'a dönenler ve memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu. Tatil kapsamında 30 ila 35 milyon kişinin şehir değiştirdiği açıklanmıştı.

BİR HAFTADA 55 ÖLÜM

Bu geceden itibaren kamyon, çekici ve tankerlerin yarın saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyecek. Tatilin 7 gününde yaşanan kazalarda 55 kişi hayatını kaybederken, 7 binden fazla kişi de yaralandı.

Kırıkkale

43 ilin geçiş noktasındaki kentte trafik durdu.

SÜRÜCÜLERE HİPNOZ UYARISI: SAAT BAŞI MOLA VERİN

İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, sürücülere yol hipnozu tehlikesine karşı uyardı. Uzun süre araç kullanınca gözlerde dalma başladığını belirten Ceylan, "Dalgın şekilde araç kullanırsak kenardaki bir ağacı yolun ortasına gelmiş gibi görebiliriz. Beyinde görüntü şeklinde değişiklikler oluyor" dedi. Sağlıklı yolculuk için sürücülere saat başı mola vermelerini öneren Ceylan, şöyle konuştu: "Öncelikli olarak hız sınırlarına uymamız en önemlisi. Araç bakımlarının eksiksiz olmalı. Kesinlikle cep telefonuyla oynanmamalı ve konuşulmamalı."