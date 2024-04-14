Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK'lılara operasyon
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin açıklama yapıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 11:17, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:19
MSB'den yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.' denildi.