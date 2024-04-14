Iğdır'da kar sularıyla dolan dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuk aranıyor

Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, derede kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

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