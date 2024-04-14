Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'nin teknik ekibi belli oldu
Beşiktaş'ta Fernando Santos'un ayrılığının ardından sezon sonuna kadar göreve getirilen Serdar Topraktepe'nin teknik ekibi belli oldu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 15:55, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:57
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının berabere sonuçlanmasıyla üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildi.
Siyah-beyazlılar sezon sonuna kadar takımın başında U19 antrenörü Serdar Topraktepe'nin olacağını duyurdu.
Hürriyet'in haberine göre, Serdar Topraktepe'nin ekibinde Hakan Çalışkan (Kaleci antrenörü), Miguel Peiro Montanana (Atletik performans antrenörü) ve Barış Gürol (Atletik performans antrenörü) yer alacak.
Topraktepe, Fernando Santos teknik direktörlük görevine getirilmeden önce Beşiktaş'ın başında Hatayspor ve Çaykur Rizespor maçlarında görev yapmıştı.