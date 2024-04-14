İsrailli işgaciler, Batı Şeria'da terör estiriyor

İsrail devletinden aldıkları güçle hareket eden İsrailli işgalciler Batı Şeria'da terör estiriyor.

İsrailli işgalciler, Cuma günü Ramallah'taki kasabalarda olay çıkardı.

Beldelerin giriş çıkışlarını kapattı. Yoldan geçmeye çalışan araçlara saldırdı.

İşgalcileri koruyan İsrail askerleriyse Filistinlilere ateş açtı. İşgalcilerin saldırılarında 25 yaşındaki bir Filistinli öldürüldü.

Kasabadaki sivillere saldırı

Cumartesi günü de olaylar devam etti. İsrailli işgalciler Beytin kasabasında 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü.

Kasabadaki sivillere saldıran işgalciler bazı evleri de ateşe verdi.

Nablus, Ürdün Vadisi ve El Halil yakınlarında da işgalci saldırıları vardı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana işgalci grupların 8 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.