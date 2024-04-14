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Fenerbahçe kritik deplasmanda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Portekizli Andre Narciso olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 18:01, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 18:03
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Fenerbahçe kritik deplasmanda

Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.

VAR koltuğunda yabancı hakem

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmalarında VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağını açıklamıştı.

Bu maçın VAR hakemi Portekizli Andre Narciso oldu.

Fatih Karagümrük'le 16. randevu

VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 15 lig maçında Fenerbahçe 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

Deplasmanda mağlubiyet yaşamadı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile ligde bugüne kadar 7 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bu maçların 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 3 kez de rakibiyle berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin attığı 12 gole Fatih Karagümrük 8 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe'de VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde 8 eksik bulunuyor. Belindeki rahatsızlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in yanı sıra Yunanistan deplasmanında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, bu maçta forma giyemeyecek. Oosterwolde, aynı zamanda cezalı durumda.

Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Alexander Djiku ile sakatlıklarını atlatmalarına karşın hazır olmayan Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Sakat oyuncuların yanı sıra Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat da cezalı olan isimler.

Muhtemel 11'ler

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih, Ceccherini, Levent, Rohden, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Güven, Lasagna

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Zajc, Tadic, Dzeko

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