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İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Otobüs firmaları ihtiyacı karşılayabilmek için ek seferler düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 18:34, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 18:36
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İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu

Bayram tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbulluların kente dönüşleri devam ediyor.

Aynı zamanda tatilini megakentte geçirenlerin, yaşadıkları şehirlere dönüşleri de sürüyor.

Tatil dönüşünü otobüsle yapmayı tercih edenler otogarlarda yoğunluk oluşturuyor.

Otobüs firmaları ek seferler koydu

Yoğunluk yaşanan noktalardan Büyük İstanbul Otogarı'nda İstanbul'a geri dönenlerin yanı sıra kentten ayrılanların da sayısının fazla olduğu gözlendi.

Otogarın özellikle giriş ve çıkış noktalarında araç yoğunluğu sebebiyle trafik oluştu.

Otobüs firmalarının ise ihtiyacı karşılayabilmek için ek seferler düzenlediği öğrenildi.

"Otobanlar tıklım tıklım dolu"

Otobüs kaptanı Serhun Bayar, yaptığı açıklamada, yollarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

İzmir'den İstanbul'a 4-5 saatte gelmeleri gerekirken 11 saatte ulaşabildiklerini anlatan Bayar, otobanların çok dolu olduğunu dile getirdi.

Bayram ziyareti için Kars'tan İstanbul'daki ailesinin yanına gelen Alperen Ün, bayramda kentin yoğun olduğunu kaydederek, "Bayram süreci boyunca evdeydim. İstanbul çok kalabalıktı. O yüzden evde kaldım." dedi.

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