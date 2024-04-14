Pratik Havalimanı Transfer Hizmetleri

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Tüm şehirlerde geniş envanteri ile otobüs, minibüs, VIP araçlar ve makam araçlarının yanında standart otomobilleriyle de fark yaratmaya devam eden Baskirala, bir noktadan başka bir noktaya ulaşmanın en avantajlı yolu olarak karşınıza çıkıyor.

Havaalanı Otomobil Transferi

Firma A1 yetki belgeli otomobilleriyle şoförlü araç kiralama ve transfer hizmetlerinde yasal alt yapısı ile size en yakın transfer hizmetini sunabilir. Envanterindeki geniş araç portföyü sayesinde standart otomobiller, makam araçları ve Vip transfer araçları sayesinde her türlü ulaşım ihtiyacınıza çözüm bulabiliyorsunuz.

Araç çeşitlerini başlıca sıralayacak olursak;

. Citroen C Elysee

. Renault Clio

. Peugeot 301

. Fiat Egea Multijet

. Toyota Corolla

. Renault Megane

. Audi A3 Sedan

. Volkswagen Jetta

. Skoda Superb

. Volkswagen Passat

. Audi A6

. Kia Sportage SUV

Gibi seçeneklerden dilediğinizi seçerek şoförlü araç kiralama ve transfer ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Havaalanı VIP Transfer ve Makam Aracı Transferi

Genellikle kurum veya kuruluşların tercihi VIP araç kiralama ve kiralık makam aracı taleplerine protokol eğitimli sürücüler ile karşılık veren Buskirala, tüm illerde anında çözüm üretir. Makam araçlarının ve vip araçların en çok tercih edilen transfer çeşidi olmasının sebebi şüphesiz ki ekonomik fiyatların yanında kaliteden asla taviz vermeyen anlayıştır.

Bebek koltuğu ve karşılama hizmeti gibi ekstra hizmetleri de müşterilerine sunabilen firma, tüm vasıtaları ile güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamanızı hedefler. Kurumsal ulaşım asistanı avantajı sayesinde birebir diyalog kurabileceğiniz bir danışmanınızda olur.

Premium hizmetlerde Türkiye'nin en lüks araçları ve en deneyimli protokol sürücüleri birinci sınıf hizmetler vermeye devam ediyor. Özellikle Ultra Lüks Mercedes Vito, Mercedes S Class araçlar ve limuzin kategorisinde Buskirala rakipsizliğini koruyor.

Havaalanı Minibüs Transferi

Ülkemizin her noktasından minibüs transferi gerçekleştirebilen tek firma Buskirala'dır. Geniş envanterinde 16 kişilik,19 kişilik, 27 kişilik ve 31 kişilik minibüsleri 7/24 hazır bulundurur. Toplantı, seminer, iş gezisi gibi günlük kiralamaların yanında havalimanı transferi ile de tüm havaalanlarında faaliyetlerini aralıksız yürütür.

2024 yılının ikinci çeyreğinde shuttle hizmetlerine de başlayan platform, 59 havalimanında da minibüs ulaşımı sağlayabiliyor. Envanterini gün geçtikçe büyüten firma cazip fiyatlı kiralık minibüsleri ile ceplerinizi de koruyor.

Havalimanı minibüs transferi, seyahat edenler için oldukça önemli bir hizmettir. Özellikle kalabalık gruplar veya aileler için uygun ve ekonomik bir seçenek sunar. Baskirala'nın başlıca avantajları;

. Deneyimli şoförler

. 7/24 minibüs transferi

. Lüks araçlar

. Konforlu ve güvenli ulaşım

. Pratik ve hızlı çözümler

. Zaman tasarrufu

Gibi kalitesiyle müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Havaalanı Otobüs Transferi

Özel otobüs ihtiyaçlarında Türkiye'nin en büyük platformunu oluşturan Buskirala, havalimanı otobüs transferleriyle de bu alanda liderliğini koruyor. Tüm havalimanlarından otellere ve farklı noktalara transferler için otobüs ulaşımını tercih edebilirsiniz.

Firmanın müşterilerine sunabildiği otobüs çeşitleri;

. 37 kişilik otobüsler

. 46 kişilik otobüsler

. 50 kişilik otobüsler

. 54 kişilik otobüsler

Olarak sıralanır. Yüksel model araçlar ve profesyonel şoför ayrıcalığı ile havaalanı otobüs transferi ve shuttle hizmeti fark yaratır. Şehir içi ulaşım ve şehirlerarası transferlerin yanında tek yön transfer ihtiyaçlarınızda da 444 50 72 numarasından ulaşıp anında rezervasyon yapabilirsiniz. Ayrıca online rezervasyon için Havaalanı transfer sayfasını ziyaret edebilirsiniz.