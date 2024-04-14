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Teleferik kazasında Belediye Başkanı dahil 5 kişi tutuklandı

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 kişi de serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 22:20, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 22:26
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Teleferik kazasında Belediye Başkanı dahil 5 kişi tutuklandı

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında yeni gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu öğrenildi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır.

Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

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