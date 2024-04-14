Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Teleferik kazasında Belediye Başkanı dahil 5 kişi tutuklandı
Teleferik kazasında Belediye Başkanı dahil 5 kişi tutuklandı
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
YSK'dan 9 seçim bölgesindeki itirazlara ret
YSK'dan 9 seçim bölgesindeki itirazlara ret
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek
SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek
'Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması'ndan 3 bin 407 kişi yararlandı
'Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması'ndan 3 bin 407 kişi yararlandı
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim! 5 milyon 321 bin lira ceza!
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim! 5 milyon 321 bin lira ceza!
30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat
30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat
CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek
CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek
Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
'Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor'
'Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor'
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
İran, İsrail'e saldırı başlattı
İran, İsrail'e saldırı başlattı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yeni haftada havalar nasıl olacak?

Yeni haftada sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı 26 dereceyi geçecek. Güneşli hava etkisini sürdürecek, perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 23:10, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 23:13
Yazdır
Yeni haftada havalar nasıl olacak?

Hava sıcaklığının salı günü itibarıyla artarak mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sağanak yağış ve sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Üç büyükşehirde güneşli hava devam edecek

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıklarının 26 dereceyi geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ankara'da da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 27 -28 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 28 ya da 29 derece civarında olacak.

Karadeniz bölgesi'nde de perşembeye kadar yağış beklentisi yok.

Yerel yağışların görülebileceği Doğu Anadolu Bölgesi için ise çığ tehlikesi bulunuyor.

İşte 5 günlük hava tahmini (Haritalı)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber