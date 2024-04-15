15 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları
15 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.00 )
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
2- İran'ın İsrail'e hava saldırılarının uluslararası yansımaları izleniyor.
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftası, Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Antalya/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, Erzurumspor FK-Sakaryaspor ve Adanaspor-Bodrum FK maçlarıyla sona erecek.
(Erzurum/17.00/Adana/20.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Lassa-Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom-Fenerbahçe Beko müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/18.00/Ankara/20.30)
4- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı üçüncü ve son maçında Kuzeyboru ile Galatasaray Daikin karşılaşacak.
(Aksaray/16.00)