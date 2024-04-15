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Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobildeki kişi öldü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 07:19, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 07:20
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Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobildeki kişi öldü

Nevşehir-Gülşehir kara yolunda T.K'nin yönetimindeki 50 ADK 048 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada T.K. ile Metehan Gören yaralandı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gören, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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