Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

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