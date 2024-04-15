Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 09:26, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 10:09
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 09.06'da gerçekleşen deprem 6.39 kilometre derinlikte gerçekleşti.