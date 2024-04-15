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Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan 'BAYKAR' iddialarına cevap

Savunma Sanayi Başkanlığı, BAYKAR'a hibe verildiği iddialarını yalanladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "BAYKAR'ın, bugüne dek finansal teşvik, hibe ve destek programlarından hiçbirisine başvurusu bulunmamış olup, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan da faydalanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 09:49, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:51
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Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan 'BAYKAR' iddialarına cevap

Geçtiğimiz günlerde BAYKAR'a yönelik İsrail'e jet yakıt sattığı ve hibe desteği verildiği iddiaları gündeme oturmuştu. İddialara cevap veren BAYKAR, bugüne kadar devletten tek kuruş nakit hibe desteği ile tek kuruş banka kredisi kullanılmadığını vurgulamıştı.

Açıklamada, şirketin 2023'te 6,4 milyar lirayla ülkenin en yüksek vergi ödeyen firması olduğu kaydedilmişti. Şirket tarafından kurulan vakıflar ve kurucular haricinde ise kimseden yardım, bağış ve hibe alınmadığı ifade edildi.

BAYKAR'ın açıklamalarının ardından bir açıklama da Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan geldi. Başkanlık, BAYKAR'ın açıklamalarını doğruladı ve "BAYKAR'ın, bugüne dek yukarıda anılan finansal teşvik, hibe ve destek programlarından hiçbirisine başvurusu bulunmamış olup, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan da faydalanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

Türk savunma sanayii; Başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürmekte, 12 Milyar doları aşkın sektör cirosu, 2 Milyar Doları aşkın Ar-Ge harcaması, 850'yi aşkın projesi ve 90 Milyar dolarlık proje hacmi ile bu kutsal ve hayati amaç için çalışmalarını yürütmektedir.

6 MİLYAR LİRAYA YAKIN HİBE

Ancak; gösterilen bu büyük başarı karşısında sektörümüz nezdinde faaliyet gösteren şirketleri direkt ya da dolaylı olarak hedef alan, başkanlığımızı ve sektörümüzü töhmet altında bırakan dezenformasyon maksadı ile uzun zamandır üretilen içerikleri üzülerek takip etmekteyiz. Başkanlığımız tarafından sektörümüze yönelik olarak verilen çeşitli finansal teşvik, hibe ve destek programları bulunmaktadır.

Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı, Nitelikli Ürün Kredisi, Genel Maksat Helikopteri Projesi Yatırım Kredisi, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı, Kategori-C ve Teknoloji Ürün Kazanımı

destek programlarımız kapsamında bugüne değin 500'ü aşkın firmaya ve 400'ü aşkın tedarik projesine 6 milyar liraya yakın hibe ve proje desteği sağlanmıştır.

'HİÇBİR HİBE UNSURUNDAN FAYDALANILMADI'

BAYKAR'ın, bugüne dek yukarıda anılan finansal teşvik, hibe ve destek programlarından hiçbirisine başvurusu bulunmamış olup, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan da faydalanmamıştır.

Her gün yeni ihracat rekorları kıran, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan, sektörümüzün önemli kuruluşlarından BAYKAR'a yönelik yürütülen art niyeti görmekteyiz. Türk savunma sanayii, gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yarınlarımız için bu ülkenin evlatları ile sektörümüze değer katan firmalarımızın yanında olmaya devam edecek, "Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı" olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayiinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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