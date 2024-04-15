Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek

Yatırımcı turları hız kesmeden sürüyor. Ekonomi yönetimi bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri yolcusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yarın Washington'a gidecek. İkili başkentte olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Birebir görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

Washington temaslarının ardından Bakan Şimşek'in 22 Nisan'da New York'ta da ayrı bir yatırımcı toplantısına daha katılması bekleniyor. Görüşmelerde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları, Orta Vadeli Program'daki hedef ve reformlar anlatılacak. Katılımcılar fırsatları değerlendirmeye davet edilecek.