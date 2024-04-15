Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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