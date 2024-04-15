Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 11:23, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:12
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."