Cumhurbaşkanı'na çağrı... Öğretmenler, atama takvimi ve kontenjanları bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimi ve kontenjanlarını açıklamadı. Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya el atmasını bekliyor.

3 Mayıs'ta başlayacak olan KPSS başvurularına bir aydan az bir zaman kaldı. KPSS 14 Temmuz'da, ÖABT ise 4 Ağustos'ta yapılacak.

ÖĞRETMENLER CUMHURBAŞKANI'NIN KONUYA EL ATMASINI BEKLİYOR

Atamayı bekleyen öğretmenler gelecek planlaması yapamıyor. Ekim ayından bu yana atama kontenjanlarını ve takvimi bekleyen öğretmenler, beklemekten yoruldu. Konuyu Cumhurbaşkanı'nın çözmesini bekliyor.

Öğretmenlerin talebi; artık bir an önce takvim ve kontenjanların açıklanması. Atamaların da mülakat olmadan yapılması.

Twiter X: edipuzen

Edip Üzen