Cumhurbaşkanı'na çağrı... Öğretmenler, atama takvimi ve kontenjanları bekliyor
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimi ve kontenjanlarını açıklamadı. Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya el atmasını bekliyor.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 11:23, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama takvimi ve kontenjanlarını açıklamadı. Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya el atmasını bekliyor.
3 Mayıs'ta başlayacak olan KPSS başvurularına bir aydan az bir zaman kaldı. KPSS 14 Temmuz'da, ÖABT ise 4 Ağustos'ta yapılacak.
ÖĞRETMENLER CUMHURBAŞKANI'NIN KONUYA EL ATMASINI BEKLİYOR
Atamayı bekleyen öğretmenler gelecek planlaması yapamıyor. Ekim ayından bu yana atama kontenjanlarını ve takvimi bekleyen öğretmenler, beklemekten yoruldu. Konuyu Cumhurbaşkanı'nın çözmesini bekliyor.
Öğretmenlerin talebi; artık bir an önce takvim ve kontenjanların açıklanması. Atamaların da mülakat olmadan yapılması.
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Edip Üzen