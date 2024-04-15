Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı

Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş (54) yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı, 174 kişi mahsur kaldı. Yaşanan olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Akşam saatlerinde açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 kişinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklananlar arasında, tesisin işletmesini yapan, ANET A.Ş.'nin eski genel müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz de yer aldı. Kocagöz, diğer dört kişiyle birlikte Antalya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

"Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi"

ANET Genel Müdürüyken CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı.

Kocagöz, ifadesinde genel müdürlüğü döneminde bakımların eksiksiz yapıldığını, buna ilişkin de ellerinde rapor olduğunu belirtti. İstifa ettikten sonraki son bakımlara ilişkin bir bilgisi olmadığını bildiren Kocagöz, ayrıca hazırlanan ön bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET yönetim kurulu başkanlığından ve genel müdürlüğünden istifa ettim. 2017 yılı Ağustos ayı ANET A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak 2018 yılı kasım ayında söz konusu görevden ayrıldım. Belediye başkanlığına aday gösterilmeyince 2019 yılı mayıs ayı içerisinde yeniden ANET A.Ş. genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak atandım. Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır. Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı. Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ön bilirkişi raporunda civatalarla ilgili hususlar yazmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söylemek isterim. Söz konusu teleferikle ilgili bakımlar ve civatalar, direklerin bakımı ve buna benzer tadilat onarımın yapıldığına dair bilgi ve belgeleri avukatım birazdan sunacaktır. Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir, suçsuzum."

AK PARTİ'den ihraç edildi, CHP'ye geçti

31 Mart 2024 seçimlerinin ardından başkan seçilerek koltuğa oturan Mesut Kocagöz, 2004-2014 döneminde AK Parti'nin yönettiği Kepez Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı, 2014-2019 dönemindeyse yine AK Parti'den Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştı.

Gazeteci Yusuf Yavuz'un haberine göre, 2019'daki yerel seçimlere iki ay kala dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından "bir süreden beri parti disiplinine, siyasi ilke ve nezakete aykırı başka siyasi partiler ile görüşmeler yaptığı" iddiaları üzerine tüm görevlerinden alındığı duyurulan Kocagöz, AK Parti'den ihraç edilince CHP'ye geçti. Habere göre, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den birinci sıradan meclis üyesi adayı yapılan Kocagöz, Muhittin Böcek'in belediye başkanlığını kazandığı seçimlerin ardından ANET'in başına getirildi.