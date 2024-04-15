Sinop'ta temizlik yaptığı çatıdan düşen kişi öldü

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim K. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İbrahim K. temizlik yapmak için Camikebir Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.

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