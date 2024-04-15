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Bayramda elektrikli araç şarjında rekor kırıldı

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, Ramazan Bayramı tatilinde aynı anda 1000 aracın şarj edilmesiyle rekor kırıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 14:45, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:18
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Bayramda elektrikli araç şarjında rekor kırıldı

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'nin otomobili Togg'a gösterilen ilgiyle elektrikli otomobil sayısının 90 bini aştığını ve şarj soket sayısının 20 bine yaklaştığını söyledi.

Ramazan Bayramı tatili boyunca elektrikli araç sürücülerinin yola çıkmadan rotalarında şarj istasyonu kontrolü yaptığını, tam şarj yerine yüzde 70 seviyesinde ve sık şarj etme gibi tavsiyelere uyduğunu anlatan Bayram, bu süreçte şarj hizmetlerinin sıkıntısız gerçekleştirildiğini bildirdi.

'Elektrikli şarj konusunda problem yaşanmadı'

Bayram, bu yıl elektrikli araç yoğunluğu ve şarj edilebilirlik konularında başarılı bir test gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eskiden elektrikli araçlar ve şarj istasyonları ile ilgili bazı soru işaretleri ve bu istasyonların yeterliliğine yönelik endişeler bulunuyordu. Belirli sayıda otomobil belirli noktada şarj olursa şebeke çökebilir, elektrik şebekesinde ciddi problemler yaşanır şeklinde endişeler vardı. TEHAD olarak bunu yıllarca anlatmaya gayret ettik. Bu, sadece ülkemize has bir konu değil. Dünyada 12 milyon elektrikli araç bulunuyor. Hiçbir bölgede bu tarz sorun yaşanmadı. Türkiye, Ramazan Bayramı tatili boyunca elektrikli şarj istasyonu ağında üzerine düşen görevi başarıyla tamamladı. Bu süreçte elektrikli otomobil kullanıcıları rotalarında elektrikli şarj konusunda problem yaşamadı."

Bayram, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı şarj ağı yatırım destek paketinin bu alanda yatırımların genişlemesi konusunda hızlandırıcı etkisi olduğunu kaydetti.

'Ayn anda şarj rekoru kırıldı'

Bayram süresinin elektrikli araç şarj alt yapısının değerlendirilmesi açısından oldukça verimli geçtiğini dile getiren Berkan Bayram, Türkiye'de elektrikli araçlara ilginin arttığını ve şarj istasyonu yatırımlarına da talebin artacağını vurguladı. Bayram, yıl sonunda Türkiye genelinde 35-40 bin şarj soket sayısına ulaşılacağının hesaplandığını bildirdi.

Gelecek yılın elektrikli araç şarj ağı konusunda kritik bir yıl olacağına işaret eden Bayram, sözlerini şöyle tamamladı: "Daha fazla elektrikli araç için şarj altyapı yatırımlarına ihtiyaç var. Elektrikli şarj istasyonunda korkuya yer yok. Bu bayram tatili elektrikli otomobil kullanıcılarına uzun ve kalabalık seyahat deneyimi sağladı. Sorun yaşamadık. Türkiye genelinde 1000 elektrikli otomobilin aynı anda şarj olduğunu gördük. Bu bir rekordur. Ayrıca bazı şarj istasyonu firmaları bayram süresince yüzde 50'ye yakın indirimli fiyat tarifesi uyguladı. Elektrikli otomobil kullanıcısı belirli markalara yöneldi. Bu durum diğer markalar için de örnek teşkil etti. Muhtemelen diğer markaların hepsi de kampanya yapacaktır."

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