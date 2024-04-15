4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatları büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülüyor.

200 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyi Asos bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" mesajı paylaşıldı.