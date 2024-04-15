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EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, internet sitesinden 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 15:05, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:05
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EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM internet sitesinden EKPSS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

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