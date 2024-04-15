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DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 122 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Bültende, Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili, "Teleferiğin bakımları, bakanlık tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldı" iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 15:42, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:43
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DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili, "Teleferiğin bakımları, bakanlık tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldı" iddiasının doğru olmadığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onay veya sertifikalandırmasının söz konusu olmadığı, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarınca, "Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin manipülasyon içerdiği ifade edilen bültende, söz konusu görüntülerin 2021 yılına ait olduğu, güncelmiş gibi servis edildiği, 2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığının aldığı kararla, Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulamasının sonlandırıldığı vurgulandı.

Bültende, "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddiasıyla bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin doğru olmadığı, yapılan araştırmalar neticesinde müzik açarak eğlenen şahısların sığınmacı değil, Türk vatandaşı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İran'ın, İsrail ile ilgili açıklamalarının ardından bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Kürecik Radar Üssü'ne ilişkin iddiaların doğru olmadığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO'nun mevcut prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle ittifakın savunmasına yönelik paylaşılmakta ve kullanılmaktadır. Radar bilgilerinin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir."

Dezenformasyon Bülteni'nde, sosyal medyada, "İşgalci İsrail'in Hayfa Limanı'ndaki patlamaları gösterdiği" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafların, bölgeyle ilgisinin olmadığı, fotoğrafların, Rus medyası tarafından servis edildiği ve 22 Mart'ta Moskova'da yaşanan Crocus City Hall terör saldırısını gösterdiği belirtildi.

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