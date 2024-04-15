Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu
Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı
Sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı
Sürücüye selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
Sürücüye selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
Süt alım fiyatına zam
Süt alım fiyatına zam
Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama
DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama
EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'nin yeni A Takımı belli oldu

MHP'nin, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Başkanlık Divanı belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 16:04, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:45
Yazdır
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu

MHP kurultayının ardından ilk MYK, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında toplandı. 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ilk kez bir araya geldi.

Toplantıda, MYK üyeleri arasından 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal, Pelin Yılık'ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Filiz Kılıç'ın yerine ise Zühal Topcu geldi.

Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan da görevini Vahit Kayrıcı'ya devretti.

Bahçeli toplantının ardından MYK ve MDK üyeleriyle Genel Merkezin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

MHP'nin 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısından oluşan yeni Başkanlık Divanı şu şekilde:

"Edip Semih Yalçın - Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Feti Yıldız - Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa Kalaycı - Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmail Faruk Aksu - Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmail Özdemir - Medya İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mevlüt Karakaya - Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İlyas Topsakal - Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İzzet Ulvi Yönter - Araştırma Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sadir Durmaz - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Selim Yurdakul - Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yaşar Yıldırım - Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zühal Topcu - Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İsmet Büyükataman - Genel Sekreter

Vahit Kayrıcı - Genel Sekreter Yardımcısı

Tamer Osmanağaoğlu - Genel Sekreter Yardımcısı"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber