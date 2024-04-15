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Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutu teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutunu hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 16:17, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:19
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Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutu teslim edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların ayrıntılı ele alındığı Afet Bölgesi ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları toplantısına başkanlık etti.

Önceliklerinin deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak olduğunu belirten Özhaseki, depremden etkilenen şehirlerde, bir yıl içerisinde tamamlanan 76 bin kalıcı konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlattı.

Özhaseki, "Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah." bilgisini verdi.

Afet konutu ve köy evlerinin yapımına da hızla devam ettiklerinin aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz."

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