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Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekilliği sona erdi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevine Zeynel Abidin Okul getirilirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göksu, "Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 16:51, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:53
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Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekilliği sona erdi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevine Zeynel Abidin Okul getirildi. Geçen dönem AK Parti Grup Başkanvekili olarak yer alan Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde bu dönem Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

"İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum"

Öte yandan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Göksu, "Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım AK Parti İstanbul İl Başkanlarımıza, yerel yönetimler birim başkanlarımıza, grup yönetimimize, meclis üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İBB AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapacak olan Zeynel Abidin Okul Başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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