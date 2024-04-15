Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 17:12, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:39
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı. Ayrıca, Kıbrıs konusu ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği değerlendirildi.