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Sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde trafik kazasına müdahale eden 112 Acil Ambulans personeline saldıran jandarma uzman çavuş açığa alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 18:47, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 18:48
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Sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı

Olay, geçtiğimiz akşam Hayrabolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik kazasında yaralanarak kalbi duran kazazedeye müdahalede bulunan Paramedik Enes Abdullah A.'ya ambulans içerisinde ve dışında yumruk atıp, ölümle tehdit eden jandarma uzman çavuş, kazazedeyi hastaneye yetiştiren sağlık ekibinden özür dilemek için geldiği hastanede yeniden taşkınlık yaptı. Bu kez de ambulans şoförü Cemil U.'nun yanağını ısırıp darp eden uzman çavuş hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen uzman çavuş görevden de uzaklaştırıldı.

Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup, ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" denildi.

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