Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına yarın devam edilecek

Bakan Özhaseki açıkladı: Bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek
Bakan Özhaseki açıkladı: Bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
MB'den rekor zarar: En ciddi kalem KKM
MB'den rekor zarar: En ciddi kalem KKM
Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu
Özgür Özel'den YSK'ya 'tam kanunsuzluk' başvurusu
Sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı
Sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı
Sürücüye selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
Sürücüye selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
Süt alım fiyatına zam
Süt alım fiyatına zam
Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
MHP'nin yeni A Takımı belli oldu
DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama
DMM'den Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili iddialara açıklama
EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına yarın devam edilecek

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 28'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı dava, yarın devam etmek üzere ertelendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 19:48, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:49
Yazdır
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına yarın devam edilecek

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık Bayram Ali Aydınlar, müşteki Emirhan D.'nin darbedilmesi olayına ilişkin iddialar üzerine yargılandığını, olaya herhangi bir dahli olmadığını iddia etti. Aydınlar, "Emirhan bizde bodyguarddı, arkadaşlarıyla eğlenmeye geldi, taşkınlık yaptı. Patronumu aradım 'Gelen personel içeride taşkınlık yaptı' diye. Uyardığım için azmettirici olarak benden şikayetçi oldu" dedi.

Sanık Burak Kapucu da herhangi bir örgüte üye olmadığını savundu. Günlük kiralık daire işi yaptığını söyleyen Kapucu, "Otel gibi bir işletme. Kartlı sistemle açılıyor odalar. Temizlik görevlileri paspasın altına bırakılan kartları alıp, misafir çıkınca odayı temizliyorlar. Hiçbir temizlik görevlisi şikayetle gelmedi. İddia edilen bodyguardların vurulması olayıyla bir alakam yoktur" dedi. Kapucu ayrıca, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti.

Söz alan sanık Bora Kaplan, "Bunlar iyi çocuklar, efendi çocuklar. 'İşletme açalım' dediler 'Tamam' dedim. Adı geçen mekanların tuğlalarını ben taşıdım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, Kaplan'a tüm sanık savunmalarının ardından kendisinin savunmasını alacağını söyledi.

Sanık Deniz Ürcan ise şu ifadelere yer verdi:

"Suç örgütüne üye değilim. Ayhan Bora Kaplan bizim komşumuzdu, oradan tanıyorum. İlk tanıdığım zamanlar Kızılay'da CD satıyordu. Sonrasında mekan açtı. Olaylarda adı geçen Fethi Koyuncu'yu tanımam. Hamile eşim var, beraatimi talep ediyorum."

Sanık Doğuş Can Uğurlu da barlarda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, herhangi bir örgüte üye olmadığını iddia etti.

Bu sırada sanık avukatları, salonda bulunan bazı emniyet görevlilerinin soruşturma aşamasında tutanak tuttuklarını belirterek, bu görevlilerin salondan çıkartılmasını talep etti. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yargılamaların aleni ilkesi gereğince duruşmaların herkese açık olması ve bu yönde aksi bir karar alınmadığı dikkate alınarak, avukatların taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Ara kararda mahkeme, salondaki görevlilerin soruşturma esnasındaki belgeleri değiştirme ihtimallerinin bulunmaması, duruşmanın aleni olması ve duruşma salonundan çıkarılmalarını gerektirecek somut bir durum bulunmaması gerekçesiyle avukatların taleplerini reddetti.

Sanıklar Emir Akyol, Ersoy Yahya ve Ferit Çelik de suç örgütüne üye olmadıklarını ve suçssuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu. Duruşma yarın devam etmek üzere ertelendi.

Olayın geçmişi

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı. Suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi. Bora Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu. İddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber