Kepez Belediye Başkanı Kocagöz: Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi, suçsuzum

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5'i tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi de serbest bırakıldı. "Taksirle ölüme sebep olma" suçundan tutuklananlar arasında eski ANET Genel Müdürü ve şimdiki Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Serdar Tezcan ve Serkan Yellice de yer aldı. Mesut Kocagöz mahkemede verdiği ifadede şu cümlelere yer verdi:

"Ben bu hususta daha önce de ifade verdim. Aynen tekrar ederim, ben hayatını kaybeden vatandaşımız için başsağlığı diliyorum. Yaralılardan acil şifalar dilemekteyim, halihazırda Kepez Belediye Başkanlığı yapmaktayım. 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET yönetim kurulu başkanlığından ve genel müdürlüğünden istifa ettim. 2017 yılı Ağustos ayı ANET AŞ yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak, 2018 yılı Kasım ayında söz konusu görevden ayrıldım. Belediye başkanlığına aday gösterilmeyince 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde yeniden ANET AŞ genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı olarak atandım. Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık, aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olarak teleferik konusunda herhangi bir sıkıntı olmaması için sürekli çalıştık, kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlar ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır."

"Benim haricimde sorumluluğa gidilebilecek 4 kişi daha bulunmaktadır"

Teleferiğin önceki genel müdür döneminde faaliyete alındığını ifade eden Kocagöz, "Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidilebilecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ben bilgi alınacak diye adliyeye gelmiştim, böyle bir taleple karşılaşacağımı düşünmüyordum. Ön bilirkişi raporunda cıvatalarla ilgili hususlar yazmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunun hatalı olduğunu da söylemek isterim. Söz konusu teleferikle ilgili bakımlar ve cıvatalar, direklerin bakımı ve buna benzer tadilat onarımın yapıldığına dair bilgi ve belgeleri avukatım birazdan sunacak. Benim istifa dilekçem, evrak sıra numaram, hepsi dosyada kayıtlıdır. Büyükşehir belediye başkanı tarafından ANET AŞ'de eksilen 1 kişilik kontenjan geç bildirildiği için ticaret sicilimden tasdiklenmesi de 2024 yılının şubat ayını bulmakta. Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımlar eksiksiz yapıldı. ANET AŞ Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır, raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir. Suçsuzum" dedi.