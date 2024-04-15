Bursa'da nefes borusuna mama kaçan bebek öldü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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