Bakan Özhaseki açıkladı: Bazı illerde sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."