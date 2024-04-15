Prof. Dr. Sezer Hatemi vefat etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 22:31, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 22:33
Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ihtisas dönemi hocalarından Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kendisine Allah'tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü'nün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak."