16 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri ile mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, biri 4, diğerleri 5'er yıl vadeli üç devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

2- İran'ın İsrail'e hava saldırılarının uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- THY Avrupa Ligi play-in maçında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/21.00)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 3-4'üncülük ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.00)