Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 07:25, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:21
77 yaşındaki Mehmet Duman idaresindeki otomobil, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki eşi 81 yaşındaki Keziban Duman yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.