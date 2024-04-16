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Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gelen fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili AK Parti düğmeye bastı. Fahiş fiyata katmerli cezalar getiren yasa teklifi önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınıp yasalaştırılacak ve fırsatçılara göz açtırılmayacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 07:30, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:24
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Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti ve iktidar, pandemi döneminde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için bir düzenleme yapmıştı. Ancak yapılan değişiklik piyasa koşulları gerektirmediği halde acımasızca fiyatlara yüklenen fırsatçılar nedeniyle yetersiz kaldı.

Bunun üzerine yeni bir yasa değişikliği zorunlu hale geldi. AK Parti grubu ve Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayanlara verilen cezaların arttırılması için yasa teklifi hazırlığına başladı.

Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapılıp teklifin netleştirilmesi planlanıyor.

CEZALAR ARTACAK

AK Parti kurmayları teklif ile ilgili, "Daha önce deprem bölgesinde özellikle inşaat işlerinde kullanılan malzemelerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için yasadaki cezaların 10 kat artırılarak uygulanmasına yönelik yasa çıkarılmıştı.

Bu kapsamda fahiş fiyat belirleyenlerin yaklaşık 3,5 milyon liraya kadar ceza ödenmesi öngörülmüştü. Yeni yapılacak düzenleme ile Türkiye genelindeki fahiş fiyat cezalarının tamamı artırılacak" dedi.

CEZAYI ÖDEYİP FİYAT ARTTIRIYORLAR

Şu anda fahiş fiyat için en fazla 300-350 bin lira idari para cezası verilebildiğini altını çizen kurmaylar,"

Bu çok düşük kaldı. Bu cezayı göze alıp, yasanın sürekli ihlal edildiğini gördük. Her seferinde ceza düşük diye fahiş fiyat uygulamalarına devam ediliyor.

Yapılacak düzenleme ile bu cezalar caydırıcı hale gelecek" tespitini paylaştı.

DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Fahiş fiyatlar için alternatifli hazırlanan teklifin içeriği ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Cezanın alt ve üst sınırı yeniden belirlenecek. Belki deprem bölgesindeki gibi katlı bir ceza da uygulanabilir. Meydanı bu fırsatçılara bırakmayacağız. Ürünün çıkış fiyatı ile marketlerde satış fiyatları arasındaki makas çok açılmış durumda."

Bayram sonrası fiyat etiketlerine tekrar yüklenilmemesi için de denetimler artacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca daha yüksek cezalar kesilecek. Daha caydırıcı bir ceza sistemi kurulacak.

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