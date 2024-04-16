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AK Parti'den 'Türkiye'yi dinliyoruz' projesi: Oy düşüşü olan kentler mercek altında

AK Parti'den detaylı Türkiye analizi Oy kayıplarının yaşandığı bölgelerin röntgeni çekilecek Emeklilerin yoğun olduğu merkezler, nüfusunun en az yüzde 20'si yaşlılardan oluşan şehirler, AK Parti'nin seçimi kazanmasına rağmen önemli oy düşüşü görülen kentler ve AK Parti belediyelerinin CHP'ye kaptırdığı merkezler mercek altına alınacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 07:35, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:30
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AK Parti'den 'Türkiye'yi dinliyoruz' projesi: Oy düşüşü olan kentler mercek altında

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletle aramızda duvar örülemez. Oy kayıpları tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilemez. Bu kolaycılık olur ve nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmek boynumuzun borcu" talimatı doğrultusunda AK Parti seçim analizlerine başladı.

Bu kapsamda "Türkiye'yi Dinliyoruz Projesi" hayata geçiriliyor. AK Parti yeni dönemin yol haritasını çizmek amacıyla seçim sonuçlarını analiz etme komisyonları kurulması için düğmeye bastı. Şimdi de yeni bir çalışma olarak "Türkiye'yi Dinliyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında küçük gruplar, milletvekilleri, önceki dönem milletvekilleri ve MKYK üyeleri, farklı sosyal gruplarla buluşup detaylı raporlar hazırlayacak. İller içinde de belli bölgelere gidilerek bir röntgen çekilecek.

YALNIZCA SEÇMEN DİNLENECEK

Proje kapsamında farklı toplum kesimleriyle birebir görüşme yapılacak. Emeklilerin yoğun olduğu merkezler, nüfusunun en az yüzde 20'si yaşlılardan oluşan şehirler, AK Parti'nin seçimi kazanmasına rağmen önemli oy düşüşü görülen kentler ve AK Parti belediyelerinin CHP'ye geçtiği merkezler mercek altına alınacak.

Partinin kıdemli, toplumda karşılığı olan isimleri düzenli olarak bir araya gelip sadece vatandaşı dinleyecek, nabzı tutacak. Yorum yapmayacak, seçmeni eleştirmeyecek, herhangi bir polemiğe girmeyecek.

Bir bölgeye tek ekip gitmeyecek. Farklı zaman aralıklarında çok farklı ekipler giderek nabız tutacak. Fokus gruplarla dinlenerek, ikna etmeye çalışmadan farklı bir çalışma yürütülecek. Ekipler tuttukları notları rapor haline getirip Başkan Erdoğan'a sunulacak.

YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Proje ile sandık bazlı seçim sonuçları değerlendirme çalışmalarına bir yenisi eklendi. Parti, seçmenin tercih değiştirmesinin nedenlerini detaylı bir şekilde irdeleyecek.

Farklı sosyal gruplara özel masalar oluşturulacak. Bu kapsamda; gençler, kadınlar, çalışanlar, emekliler için hem kimlikler hem de sosyolojik katmanlar üzerinden masalar kurulacak.

Çalışmadan çıkacak sonuçlar yeni yol haritasının da şekillenmesini de sağlayacak. AK Parti, yarın Erdoğan başkanlığında TBMM'de parti grup toplantısını gerçekleştirilecek. Grup toplantısında da yeni dönemin yol haritası paylaşılacak.

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