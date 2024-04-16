Selçuk Bayraktar'dan PKK destekçisine cevap: Burası Türkiye

Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk ü kurd bi birati le dijin" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e, X hesabından paylaşımda bulundu.

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