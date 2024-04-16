Selçuk Bayraktar'dan PKK destekçisine cevap: Burası Türkiye
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, sosyal medya hesabından Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 07:51, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:52
Selçuk Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e, X hesabından paylaşımda bulundu.
Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk ü kurd bi birati le dijin" ifadelerini kullandı.
Geerdink Türkiye'den sınır dışı edilmişti
Öte yandan Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.