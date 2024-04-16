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Meteoroloji'den son tahminler: Gökyüzü açık ama kuvvetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji'ye göre Türkiye genelinde gökyüzü açık olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinden seyretmeye devam edecek. Öte yandan Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 07:59, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 08:00
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Meteoroloji'den son tahminler: Gökyüzü açık ama kuvvetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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