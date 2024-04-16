Meteoroloji'den son tahminler: Gökyüzü açık ama kuvvetli rüzgara dikkat!
Meteoroloji'ye göre Türkiye genelinde gökyüzü açık olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinden seyretmeye devam edecek. Öte yandan Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.
Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık