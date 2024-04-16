Kırmızı bültenle aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kazakistan tarafından "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov'un İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

İstanbulda düzenlenen "MAHZEN-27" operasyonuyla hakkında İnterpolün

🟥 Kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan,

🟨 Sarı Bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi. pic.twitter.com/tkdApJnZXa Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 16, 2024

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."