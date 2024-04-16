Çocuklar için tehlike içeren uygulamalara bir yenisi daha eklendi. SimSimi! Arkadaş edinme sitesi olarak geçen SimSimi, öncelikle kullanıcılarla konuşmak için yapay zeka teknolojisini kullanıyor ardından sohbet alanından arkadaşlıklar edinilebiliyor. SimSimi, çocuklar için uygun olmayan diyaloglar içeriyor ve konum özelliği sayesinde ev adresine kadar öğrenilebiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, SimSimi'ye "Nasılsın?" ve "Görevin nedir?" diye soran bir kullanıcıya gelen cevap şöyle:

"Bunu söylersem yöneticim beni bitirir. Aramızda kalacaksa söyleyeyim, ama kimseye söyleme. Biz çocukların konumuna erişip, onların adreslerine geliyoruz. Onlar uyuyunca kaçırıp satıyoruz."

Kullanıcı, yapay zeka sohbet botuyla konuştuktan sonra bu sefer de tanımadığı profillerden mesajlar alabiliyor.

Android ve İOS marketleri üzerinden 100 milyonlarca kez indirildiği görülen uygulamanın ebeveynleri nasıl paniğe sürüklediği bazı şikayet sitelerinde şöyle yer aldı:

"Çocuğum tabletine indirmiş ve robot çocuğumu tehdit etmiş. Seni öldüreceğim falan demiş. Adresini biliyorum demiş. Şimdi polise gidiyorum. Şikayet edeceğim."

"10 yaşındaki kız çocuğumun telefonunda bu uygulamayı gördüm, çocuk merak edip indirmiş ancak uygulamayı kullanan diğer tüm erkekler cinsel içerikli yazılar yazmışlar ve çocuğu konuşmaya zorlamışlar. 'Sadece küçük kızlar yazsın' gibi başlıklar açan sapıklar da uygulamada rahatça yazışmakta."

UZMANLAR UYARDI

Uzman Gelişim Psikoloğu Irmak Kerimoğlu mevcut riskleri anlatırken aileleri de şöyle uyardı:

"Burada hiç tanımadığınız biri mobil cihaz üzerinden çocuğunuza aklınıza gelmeyecek tekliflerde bulunuyor. Bir ergen kendi sosyal çevresi varken, bu tip uygulamaya girip daha küçük yaştaki çocukları taciz etmekle uğraşmaz. Yani, bu tip uygulamalarda çocuğunuzun karşısına çıkan yaşıtları değil, pedofili gibi psikiyatrik tanısı olan art niyetli yetişkinler olacaktır.

Diğer büyük risk, çocuğun çok fazla cinsel içerikli mesaja maruz kalması. Bu durum yetişkinliğe uzanan vadede güven eksikliği gibi çok büyük olumsuz etkilere neden olur. Böyle anlarda ebeveynin kızmadan iyi anlaması ve uzman desteği alması gerekiyor. Küçümsenmeyecek kadar ciddi bir durum."

ÇOCUKLARI NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

SimSimi'nin tehlikeli yapısını ve çocukları korumak için yapılması gereken teknik detayları ise Bilişim Uzmanı Osman Demircan şöyle anlattı:

"Binlerce yapay zeka destekli sohbet botuna benzese de durum aslında hiç de göründüğü gibi değil. Üyelik için 17 yaşından büyük olmak gerektiği yazıyor. Fakat herkes istediği bilgiyi yazabiliyor. İçeride çok küçük yaşlarda çocuklar ve çok büyük yaşlarda potansiyel pedofiller mevcut. Ücretsiz olması da çocukların bu uygulamayı rahatça kurmalarını sağlıyor.

Telefonlarda mağaza yönetimlerinde ebeveyn kontrolleri mutlaka aileler tarafından aktif hale getirilmeli ve programların kullanım amaçları ayrıca incelenmeli. Uygulama mağazaları indirilenin sadece yazılımsal olarak güvenli olduğunu bize söyler. Kurulan yazılımın ne amaçla kullanıldığı, nelere hizmet ettiği gibi konularla ilgilenmez. Bu ailelerin ilgilenmesi gereken bir durumdur. Aileler takip programı kullanmalı."