İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evleri ve esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 36'sı yakalandı. Operasyonda 6 milyon lira değerinde döviz ve altın ele geçirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 10:10, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:09
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik tespit edilen 18 şahıs olmak üzere toplam 45 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı,diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.
235 adet cumhuriyet altını, 13 adet bilezik, 6 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 9 adet çeyrek altın 2 adet gram altın yaklaşık 6 milyon TL değerinde döviz, altın, TL ele geçirildi.
Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.