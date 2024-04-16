İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı,diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik tespit edilen 18 şahıs olmak üzere toplam 45 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

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