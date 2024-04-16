İstanbul ve Mardin'de PKK'ya operasyon: 8 gözaltı
İstanbul ve Mardin'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 10:35, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:36
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.
Emniyet güçlerinin 1 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.