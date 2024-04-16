Polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı. Kazada yaralanan 2 polis memurunun tedavisi devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 12:05, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:57
Çorlu ilçesinde silahlı yaralama olayına karışanların olduğu kamyonetin Çerkezköy ilçesine kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün idaresindeki kamyonet, Altıyol Kavşağı'nda polis aracına ardından ağaca çarptı.
Çarpma sonucu polis aracında bulunan 2 polis memuru ile kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Polislerin tedavisi sürüyor
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonetteki 5 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Kazada yaralanan 2 polis memurunun tedavisi sürüyor.