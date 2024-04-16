Gazze'de ateşkes için Türkiye'nin girişimleri sürüyor

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması için diplomatik girişimleri sürüyor. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin hafta son Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Şukri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirecek. İki mevkidaş görüşmelerinde, ağırlıklı olarak Gazze'deki son gelişmeleri ele alacaklar. Kalıcı ateşkesin sağlanması için atılacak adımları değerlendirecekler.

Gazze'deki son durumun yanında bölgesel gelişmeler de ele alınacak.