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Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 14:13, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:04
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Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen H.B'yi yakaladı.

Firari FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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