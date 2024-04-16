Mehmet Şimşek: Cumhurbaşkanımız bize tam destek veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Şimşek, "Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var." dedi.

Şimşek, enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplinini tesis etmek ve yapısal sorunları çözme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine tam destek verdiğini ifade eden Şimşek, ekonomi programını daha da güçlendireceklerini söyledi.

"Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır." diyen Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız." ifadelerini kullandı.